韓国発のボーイズグループ「ＲＩＩＺＥ（ライズ）」が１８日、東京・有楽町のヒューリックホールで、２枚目の日本オリジナルシングル「Ａｌｌ ｏｆ Ｙｏｕ」の発売を記念したショーケースライブを行った。

黄色い歓声が響き渡った。同シングルに収録した新曲「Ｆｌａｓｈｌｉｇｈｔ」のイントロとともに、客席後方からメンバー６人が登場。花道を歩きながら歌い、抽選で集った７００人の「ＢＲＩＩＺＥ」（ブリーズ＝ファンネーム）を狂喜乱舞させた。ショウタロウが「この規模でやるのはデビューして初めて」と言う通り、距離感の近さを生かしながら全４曲を届けた。

披露したシングル表題曲「Ａｌｌ ｏｆ Ｙｏｕ」について、ウォンビンは「サランヘ（韓国語で『愛してる』という歌詞がたくさん登場する。メンバーのかわいい姿を見てほしい」とアピール。日本語で「アイシテル！」と絶叫した。日本のスキー場で終日かけて撮影したという同曲のミュージックビデオに、ウンソクは「寒かったけど面白かったです。唐揚げとおでんを食べました」。ソンチャンも「おでんのスープを飲んだら寒さが吹き飛びました。こんにゃくがめっちゃおいしかったです」と、ほっこりさせた。

２０２４年９月に発売した日本デビューシングル「Ｌｕｃｋｙ」と、カップリングの「Ｓａｍｅ Ｋｅｙ」も歌唱した。

２１日からは、待ちに待った３日間の東京ドーム公演。韓国デビューから２年５か月での同所公演は、男性Ｋ―ＰＯＰグループ最速だ。デビュー前の自分に何と声をかけるかを聞かれ「君、夢をかなえたね！」と答えたウォンビンは、「東京ドームに立てることが信じられないし、すごくワクワクしている。ＢＲＩＩＺＥのおかげです。ありがとう」と感謝した。

３日間のドレスコードを提案したアントンが「東京ドームがまるで虹色になる」と夢見れば、ソンチャンは日本のアーティストの楽曲を披露することを示唆。メンバーが公演前の“勝負飯”に「すし」「油そば」「ハンバーガー」を挙げるなど、思い思いの回答で楽しませた。

日本で初のショーケースは予定の時間を超え、ＹｏｕＴｕｂｅで全世界に配信された。メインボーカルのソヒは「皆さんと同じ空間に立てて本当にうれしい。ホールツアーのことも思い出されて初心にかえった気分。東京ドームの３日間、一緒にファイトしましょう」と、さらなる結束を呼びかけていた。