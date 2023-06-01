King¡õPrince³Ú¶Ê¥Ð¥º¤ê¼ê±þ¤¨¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¿°ìÌä°ìÅú
King¡õPrince¤¬18Æü¡¢2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖKing¡¡¡õ¡¡Prince DOME TOUR 2026 STARRING¡×Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Ìó2²¯²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖTheater¡×¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤áÁ´32¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Ç36Ëü¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¡£°Ê²¼¤Ï¡¢¸ø±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Î°ìÌä°ìÅú¡£¸ß¤¤¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡Ý2¿Í¤Îå«¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤«¤é¤á¤ë¤È²¿¥á¥À¥ëµé¤Ç¤¹¤«
±ÊÀ¥¡¡¶â¥á¥À¥ë¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿µé¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤òµó¤²¡Ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡Ö¤ì¤ó¤«¤¤¥Ú¥¢¡×¡£º£¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¤Ï¡Ö¤ì¤ó¤«¤¤¥Ú¥¢¡×¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¤¢¤ÈÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ò¡£
¡ÝµîÇ¯¤Ï3Âç¥É¡¼¥à¡¢º£Ç¯¤Ï4Âç¥É¡¼¥à¤ÇµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
üâ¶¶¡¡1¤Ä1¤ÄµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ï¸«¿ø¤¨¤º¤Ë¡¢º£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×¤â2¿Í¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤ê»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ©¤¬¹ç¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡£
±ÊÀ¥¡¡²æ¡¹¤â¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
üâ¶¶¡¡Å¨¤ÏÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ê¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1000Æü¤¬·Ð²á¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï
±ÊÀ¥¡¡¥Ä¥¢¡¼Ãæ¡¢¥á¡¼¥¯¤òÀäÂÐ¤ËÀè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¤Ï¸å¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤¿Í¤ÏÀè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç»×¹Í¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯»×¹Í¤¬µÕ¤Ç¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤È¤³¤í¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤±¤ÉÂç¹¥¤¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢²¶¤é¤Ïµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý°ì½ï¤Ëµï¤ë»þ´Ö¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤
üâ¶¶¡¡Æî¹ñ¤È¤«¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£Î÷¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤¬¥«¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²£¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×1Ëç¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£
±ÊÀ¥¡¡Æî¹ñ·Ï¤À¤è¤Í¡£
üâ¶¶¡¡Î÷¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤òÂ¾¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÎ¢¤Ç¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡Ë¸þ¤«¤¦¡£¼«Ê¬¤À¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤À²¤é¤·¤ËÎ÷¤ÎÎÙ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Êâ¤¯´Ñ¸÷ÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
±ÊÀ¥¡¡Êâ¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Í¡£