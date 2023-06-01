King＆Princeが18日、2人体制初の4大ドームツアー「King ＆ Prince DOME TOUR 2026 STARRING」東京ドーム公演初日を迎えた。SNS総再生回数が約2億回の「Theater」や、ファンから愛され続けるデビュー曲「シンデレラガール」などアンコールを含め全32曲を歌唱。永瀬廉（27）と盒恭た諭26）の2人となり、より奥行きを深めるキンプリのエンターテインメントに5万5000人が酔いしれた。

◇ ◇ ◇

高さ15メートルのタワーに乗って登場した2人は、黄色と白のペンライトの海にニンマリした。盒兇痢屬笋辰伐颪┐燭諭△澆鵑福繊」の呼びかけに、きらめく会場と飛び交う大歓声。2年連続で立つドームという大ステージの喜びを分かち合った。

バズりにバズり、音楽トレンドの先頭に立ち続けている。「映画」がコンセプトの新アルバム「STARRING」は、2人が熱量をぶつけ合い完成させた「超大作」。収録曲を架空の映画主題歌に見立てた仕掛けはファンを驚かせ、リード曲「Theater」は盒兇慮を揺らすダンスが昨年末からSNSで話題に。狩野英孝（43）こと「50TA」が楽曲提供した「希望の丘」は、ユニークなコールアンドレスポンスが即座に人気を獲得。この日もファンと息ぴったりに愛を送り合い、熱狂させた。

23年5月23日から始まった“れんかい”ペアの2人体制も、今月15日で1000日を迎えた。ミラノ・コルティナ五輪では「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組が日本フィギュアスケート界4度目の金。ペアでは初の金メダルに輝いた。昨年の3大ドーム公演から段階を上げ、今回の4大ドーム。楽曲のヒットと、2人の活躍もまさに金メダル級。永瀬は2人の絆の強さを「金メダルの世界新記録級ですね」とニヤリ。「我々はアイドルオリンピックでは頭角を現してきている」と手応えを覚えれば、盒兇發Δ覆困。「1つ1つ記録を伸ばしてきていて、自分たちのアイドル人生も次も期待されると思うんですけど、先のことを見据えず今を大切にしていきたい」。肩を組み、息を合わせ、輝く景色を描いていく。【望月千草】