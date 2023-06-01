ボーイズグループRIIZE（ライズ）が18日、都内で、The 2nd Japan Single「All of You」発売記念ショーケースを開催した。この日、2枚目の日本オリジナルシングル「All of You」が発売。CD予約者から抽選で700人を招待し、ミニライブとトークを行った。

会場後方から登場したメンバーは、歌いながら客席通路を歩いてステージへ。同シングルに収録されている新曲「Flashlight」で、より広い世界へともに進んでいこうというメッセージを多彩なハーモニーで伝えた。

「All of You」のMVはスキー場で撮影した。ウンソク（24）は「ちょっと寒かったけど、めちゃおもしろかったです。一日中撮っていました」。大きなボールをペイントするシーンがあり、アントン（21）は「白い衣装が台無しになりました。みんな盛り上がってペイントしたので色だらけになってしまって。控室にはシャワールームもあったし温泉もありました。最高です」。ボールに乗ったソヒ（22）は「少し目が回ったりもしたけど、すごく楽しかった。他のメンバーも乗ってみたらよかったのに」と振り返った。

誰が一番スノーボードが上手か、という質問にはアントンとウォンビン（23）が挙手。2人はエアスノボで盛り上げたが、ウォンビンはすぐに「うそです」と、実は得意ではないことを“白状”した。ショウタロウ（25）は「メンバーのかわいいポイントがあるのも注目してもらえたら。今回、初めて後ろにドキュメンタリーもついているので」とMVの見どころを語った。

その後、日本デビューシングルに収録の「Same Key」と「Lucky」を2曲続けてパフォーマンス。最後に表題曲「All of You」を披露し、パワフルなサウンドに、ありのままの姿を愛するという甘い歌詞をのせた。約1時間のステージを終え、ソンチャン（24）は「ショーケース、本当に一瞬でした。僕たちのシングル聞いてくださいね。本当にありがとうございました。愛してるー！」と名残惜しそうに叫んだ。

21日から3日間、K−POP男性グループで最速となる、デビュー2年5カ月での東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR［RIIZING LOUD］Special Edition in TOKYO DOME」を開催することが決まっている。ショウタロウは「もうすぐ僕たち、ついについに東京ドームの公演です。一生懸命頑張っていきたいです！よろしくお願いします！」。ソヒは「3日間、僕たち一緒にファイトしましょう！」。ウォンビンも「東京ドームで会いましょう！」と、大舞台でのすぐの再会を約束した。【鎌田良美】