ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２９３ドル高 ナスダックは１．３％の大幅高
NY株式18日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 49827.10（+293.91 +0.59%）
ナスダック 22874.56（+296.18 +1.31%）
CME日経平均先物 57695（大証終比：+435 +0.75%）
欧州株式18日終値
英FT100 10686.18（+130.01 +1.23%）
独DAX 25278.21（+279.81 +1.12%）
仏CAC40 8429.03（+67.57 +0.81%）
米国債利回り
2年債 3.460（+0.027）
10年債 4.079（+0.021）
30年債 4.701（+0.013）
期待インフレ率 2.297（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.739（+0.001）
英 国 4.374（-0.002）
カナダ 3.221（-0.006）
豪 州 4.723（+0.039）
日 本 2.137（+0.011）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.14（+2.81 +4.51%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5020.10（+114.20 +2.33%）
ビットコイン（ドル）
67114.13（-525.36 -0.78%）
（円建・参考値）
1037万6516円（-81226 -0.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
