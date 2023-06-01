NY株式18日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　49827.10（+293.91　+0.59%）
ナスダック　　　22874.56（+296.18　+1.31%）
CME日経平均先物　57695（大証終比：+435　+0.75%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10686.18（+130.01　+1.23%）
独DAX　 25278.21（+279.81　+1.12%）
仏CAC40　 8429.03（+67.57　+0.81%）

米国債利回り
2年債　 　3.460（+0.027）
10年債　 　4.079（+0.021）
30年債　 　4.701（+0.013）
期待インフレ率　 　2.297（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.739（+0.001）
英　国　　4.374（-0.002）
カナダ　　3.221（-0.006）
豪　州　　4.723（+0.039）
日　本　　2.137（+0.011）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.14（+2.81　+4.51%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5020.10（+114.20　+2.33%）

ビットコイン（ドル）
67114.13（-525.36　-0.78%）
（円建・参考値）
1037万6516円（-81226　-0.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ