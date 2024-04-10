ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで練習前にメディア取材に対応し、ムーキー・ベッツ内野手（33）の打順について今季の構想を明かした。

昨季のベッツは東京での開幕シリーズで体調不良に陥り、体重が激減。その影響もあり春先から不振を極め、150試合で打率・258、20本塁打、82打点とキャリア12年で最も苦しんだと言えるシーズンとなった。

カイル・タッカー外野手が加入したことにより、今季の打順について報道陣から質問をされた指揮官は「リードオフには現状満足している」としつつ、ベッツについて「1番、2番より3番が合っていると思う」とした。

その理由については「出塁、安打、打点すべてできる。ラインアップの“スイスアーミーナイフ”だ」とし「現時点では3番で考えている」と今季は3番に据えることを明かした。

また、左右の投手で打順は「変えない」と不動の構えで「上位4人は基本固定」とした。上位4人の並びについては「2番と4番はまだ完全決定ではない」とし「ムーキー3番は良いと思っている」と再度ベッツの3番固定を強調した。