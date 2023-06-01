気象台は、午前3時14分に、なだれ注意報を寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町、大江町、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。

庄内では風雪や高波に、村山、置賜、最上では大雪や電線等への着雪に、山形県では竜巻などの激しい突風や落雷に、村山、置賜ではなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■寒河江市

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて注意





■長井市□なだれ注意報【発表】19日にかけて注意■河北町□なだれ注意報【発表】19日にかけて注意■西川町□なだれ注意報【発表】19日にかけて注意■朝日町□なだれ注意報【発表】19日にかけて注意■大江町□なだれ注意報【発表】19日にかけて注意■小国町□なだれ注意報【発表】19日にかけて注意■白鷹町□なだれ注意報【発表】19日にかけて注意■飯豊町□なだれ注意報【発表】19日にかけて注意