【なだれ注意報】山形県・寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町、大江町などに発表（雪崩注意報） 19日03:14時点
気象台は、午前3時14分に、なだれ注意報を寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町、大江町、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。
庄内では風雪や高波に、村山、置賜、最上では大雪や電線等への着雪に、山形県では竜巻などの激しい突風や落雷に、村山、置賜ではなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■寒河江市
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
19日にかけて注意
■河北町
19日にかけて注意
■西川町
19日にかけて注意
■朝日町
19日にかけて注意
■大江町
19日にかけて注意
■小国町
19日にかけて注意
■白鷹町
19日にかけて注意
■飯豊町
19日にかけて注意