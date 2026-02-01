◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

大雪により1日延期で行われたスノーボード女子スロープスタイル（SS）決勝は、初出場で19歳の深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルを獲得した。女子決勝前に行われた男子決勝では、前回22年北京大会銀メダルの蘇翊鳴（22＝中国）が金メダルを獲得。2人を指導する佐藤康弘コーチ（51）にとっては、指導者として最高の1日になった。

女子決勝後に取材に応じた佐藤コーチは、「もう最高としか言いようがない結果。彼女は女子の中でも、男子を入れても、一番練習してきている自負がある。それが報われて本当に良かった」と相好を崩した。その3時間前には、蘇翊鳴が4年前のリベンジを果たす金メダル。この日がちょうど22歳の誕生日だった教え子の悲願達成には、「（話す時間を）1時間くらいもらっていいですか？」と笑った。

深田、蘇翊鳴、女子8位だった岩渕麗楽（24＝バートン）の3人は、オフシーズンは埼玉県嵐山町の埼玉クエストを練習拠点に、佐藤コーチの指導を受けている。欧州や中国での雪上合宿でも、常に“やっさん”こと佐藤コーチ率いるチームとしてお互いに高め合ってきた。

佐藤コーチも男子決勝では中国代表、女子決勝では日本代表のウエアをまとい、スタート台で3人を鼓舞。日中の垣根を越えての“2冠”に、「日中関係が凄くギクシャクする中で、日本人のコーチと一緒に（蘇翊鳴が金メダル獲得を）達成でき、日本で報道されることは、僕としても本当に大きなものだと思う」と感慨深げに話した。