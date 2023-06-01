きょうのポンドドルはＮＹ時間に入ってドル高が強まっていることから、下値模索を強めており、１．３５ドル台前半まで下落している。２１日線を下放れる展開が続いており、目先は１．３４４５ドル付近に２００日線が来ており、その水準を試しに行きそうな気配も出ている。一方、ポンド円は逆にドル円の上げに沿って上昇しており、一時２０９円台まで上昇。１００日線がしっかりとサポートされている状況。



ただ、本日はロンドン時間に１月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表され、総合指数は前年比３．０％とインフレの鈍化傾向を示した。短期金融市場では英中銀の追加利下げ期待が高まり、３月の利下げ確率は８０％程度まで上昇している。



しかし、ポンドは逆に買いの反応を見せ、ポンドドルは一時１．３５ドル台後半に上昇。一部からは、３月利下げはなお確実ではなく、基調的な物価圧力は残存しているとの見方も出ていた。エコノミストは「基調的な物価圧力が根強いことから、英中銀は３月利下げを見送る可能性がある」と指摘。コア指数は３．１％と予想の３．０％を上回っていた。英中銀が注目するサービスインフレも４．４％と高止まりしている。同エコノミストは「労働コストに最も敏感なインフレ項目は、依然として安心できる水準よりやや高い」と述べている。



GBP/USD 1.3517 GBP/JPY 208.96 EUR/GBP 0.8733



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

