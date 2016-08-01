◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

【斬る 岡崎真】中井のトリプルアクセル（3回転半＝3A）は、流れや距離よりも高さを出して滞空時間を稼ぐのが特徴だ。踏み切り時のエッジの当て方がうまい。そこで止まりすぎるとその場跳びみたいになってしまうが、今回のように当て方が上手にはまるときれいなジャンプになる。最初に一番難しい3Aを成功させたことで、その後の演技は萎縮することなく伸び伸びと滑ることができた。フリーでも3Aが最大の武器になるので確実に1本跳ぶか、勝負を懸けて2本跳ぶか、プログラム構成にも注目したい。

坂本と千葉は、どちらもジャンプに「q」（4分の1回転不足）と「！」（踏み切りが不明瞭）マークが付いたためにGOE（出来栄え評価）がやや伸び悩んだ。坂本の冒頭の3回転ルッツは踏み切りで最後までアウトエッジが保てていなかった、アンクリア（不明瞭）だったと判定されたようだ。「！」が付くとジャッジはGOEで1から2引き下げなくてはならない。

3回転フリップとトーループの連続ジャンプは団体戦の時と比べて体の軸が少し内側に傾き気味で、セカンドジャンプがほんのわずかに回転不足になった。それでもきちんと着氷して加点を稼いでいるのはさすがで、フリーでも持ち前の強い精神力で金メダルを獲りにいくはずだ。（ISUテクニカルスペシャリスト、プロコーチ）