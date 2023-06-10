◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日に行われ、初出場で17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が自己ベストの78・71点で首位発進した。五輪では最年少成功者となる大技トリプルアクセル（3回転半）を成功。冬季の日本女子最年少金メダルに王手をかけた。坂本花織（25＝シスメックス）は2位、千葉百音（20＝木下グループ）は4位。フィギュア女子史上初となる同一国の表彰台独占も視界に入った。フリーは19日（日本時間20日）に行われる。

夢の続きは、さらに輝きを増していた。会心の演技を終えると、中井は笑顔で両拳を握った。ミラノの観客が拍手で称える。「この舞台で、これだけの演技ができた。凄くうれしい」。自己ベストを0・71点更新し、世界歴代9位の高得点。鮮烈な五輪デビューで、頂を視界に捉えた。

最大の持ち味である冒頭のトリプルアクセルは、高い軌道を描いてクリーンに着氷。出来栄え評価（GOE）1・71点を引き出した。全ジャンプを成功させて技術点で2位以下を大きく引き離した。フィニッシュに向かうステップでは大声援を送られ、「今までの人生の中で一番最高の瞬間」と余韻に浸った。

今につながる、あの日は鮮明に思い出せる。18年5月、新潟市で行われた浅田真央さんのスケート教室に参加し、マンツーマンで指導を受けた。「押して前に滑るんだよ」。真剣なまなざしの浅田さんの記憶が、五輪舞台を目指す原点だ。

当時もらったサインは、今でも宝物。競技を始めるきっかけだった10年バンクーバー大会の浅田さんを超え、17歳でトリプルアクセル最年少五輪成功者となった。「本当に今、夢がかなった」と実感がこもった。

17歳で金メダルを獲得すれば、冬季の日本女子最年少となる。だが、今この瞬間を生きる中井は緊張や重圧を感じない。「五輪をどれだけ楽しめるか。最後の瞬間まで本当に楽しめたらいいな」。その先に、最高の景色が広がっている。

≪五輪世界最年少成功≫中井が17歳でトリプルアクセルを成功し、五輪では世界最年少成功者となった。従来は19歳の浅田真央。10年バンクーバー大会でSP1本、フリー2本の計3本を決め銀メダルを獲得。22年北京大会でカミラ・ワリエワ（ロシア）が15歳で成功しているが、ドーピング問題による資格停止処分で記録は抹消された。