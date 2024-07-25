◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

男子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から五輪種目となったスロープスタイルでのメダルは日本初。22年北京五輪ビッグエア王者の蘇翊鳴（22＝中国）が今大会の中国選手団金メダル第1号に輝き、ジェーク・カンター（22＝米国）が銅メダルを獲得した。

決勝の試技1回目は8位、2回目終了時で9位につけていたカンターは、3回目にバックサイド1980の大技を繰り出して79.36点をマーク。劇的逆転で表彰台をつかみ取った。今大会の競技中に右腕を複雑骨折し、左手の骨も折っていた22歳は「病院のベッドに横たわっていた13歳の自分に、誇らしい気持ちを少しでも伝えられたらいいなと思っています」と話した。

コロラド州出身のカンターは13歳だった2016年の冬、アクションスポーツキャンプのトランポリンで起きた不慮の事故で外傷性脳損傷を負った。頭蓋骨を4カ所骨折し、4日間こん睡状態に陥った。死の淵から生還し、徐々に意識を取り戻し始めた6カ月後、聴力を失った右耳に痛みを感じて再び4日間のこん睡状態に。髄膜炎と診断され、頭蓋骨と右耳に耳セメントを流し込む手術を受け、平衡感覚は完全に失われた。

当初は歩き方や話し方など日常生活にも困る状況で、幼い頃から親しんできたボードに再び乗ることは、医師が許可しなかった。それでも「無理だと言った全ての医師が間違っていることを証明したかった」と17〜18年シーズンに競技復帰。ハーフパイプからスロープスタイルに主戦場を移し、今年1月にはW杯初優勝を飾って五輪出場を果たした。

21年にはスノーボード仲間の友人が自ら命を絶つ悲劇を経験した。カンターは左手首に友人の誕生日のタトゥーを入れている。短い人生で数々の試練を味わい、メンタルをやられることも多く、セラピーの一環としてただボードに乗って滑ることもあった。

「スノーボードは自由を与えてくれるんです。自分でコントロールできるから」

全てを失いかけた事故から9年。北イタリアの地で奇跡を起こしたカンターは「スノーボードを通して自分をもっと表現できるんです。それにスノーボードに乗っている時の方が、より自分らしくいられるんです」と誇らしげに話した。