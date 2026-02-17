『新作』がかなりオシャレ！【studio CLIP】大人が狙いたい♡「バッグ & シューズ」

各ブランドから、春へ向けた新商品が続々リリースされる中、FTN編集部が注目したのは【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「バッグ & シューズ」。studio CLIPの人気スタッフによる商品企画「CLIP BY STAFF」から初めて登場した小物は、デザイン性が高く、プラスワンでおしゃれ見えを狙えるのが魅力です。気分やファッションによって使い分けられる2WAYバッグと、トラッドスタイルを楽しめそうなローファーをご紹介します。

トレンドのデザインがおしゃれ！ 大人が狙いたい2WAYバッグ

【studio CLIP】「2WAY合皮ショルダーバッグ」\4,690（税込）

横長のスクエアフォルムが今っぽくておしゃれなバッグ。落ち着いた雰囲気のブラウンカラーと、エレガントなムードを醸し出すスウェード調素材が、大人コーデにマッチしそうです。コンパクトフォルムで持ち運びやすそうなのに、「ペットボトルや長財布も収納可能」（公式オンラインストアより）で収納力が高そうなのも魅力。スウェード調素材のグレー・ブラウン、レザー調素材のブラックの3色展開。お気に入りを見つけてみて。

手持ちにもショルダーにもなる2WAY仕様

サイドにはDカンが付いているため、チャームやキーホルダーを付けて自分らしくアレンジするのもおすすめ。複数じゃらっと付ければ、トレンド感のあるスタイリングを楽しめそうです。この商品を企画したスタッフのmoezoさんによると、「バッグは持ち手の長さが変更できるので、MAXまで伸ばすとショルダーバッグで斜め掛けもできます」とのこと。気分やファッションに合わせて使い分けられるのも嬉しいポイントです。

履き心地も最高かも！ 大人に似合う最旬ローファー

【studio CLIP】「コインローファー」各\5,500（税込）

キラッと光るゴールドカラーのコインパーツがリュクスなムードを演出。洗練されたデザインが魅力的なローファーは、トレンドのトラッドスタイルを楽しみたいミドル世代にぴったりの商品です。クッション性の高いインソールを使用したり、かかとには靴擦れ防止加工を施したりと、履き心地の良さにもこだわって作られているようです。

おしゃれ上級者になれそうなテイストミックスコーデ

こちらも、カラーによって異なる素材を使用したアソートタイプ。カジュアルさと上品さを併せ持ち、こなれ感アップを狙えるスウェード調素材を使用したキャメルと高級感のあるレザー調素材を使用したブラックの2色展開。ブラックは、ビジネスシーンやセレモニーシーンにも活躍しそうです。ロゴスウェットにティアードスカートを合わせて、ローファーで締めれば、大人可愛いテイストミックスコーデが完成。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i