気象台は、午前2時47分に、暴風雪警報を夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町などに発表 19日02:47時点

後志地方では19日明け方まで、石狩、空知地方では19日朝まで、暴風雪に警戒してください。後志地方では、19日朝まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□暴風雪警報
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■小樽市
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■夕張市
□暴風雪警報【発表】
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

■岩見沢市
□暴風雪警報【発表】
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

■美唄市
□暴風雪警報【発表】
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

■江別市
□暴風雪警報
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■三笠市
□暴風雪警報【発表】
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

■石狩市
□暴風雪警報
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■当別町
□暴風雪警報
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

■新篠津村
□暴風雪警報
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

■島牧村
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■寿都町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■黒松内町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■蘭越町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■ニセコ町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■真狩村
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■留寿都村
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■喜茂別町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■京極町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■倶知安町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■共和町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■岩内町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■泊村
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■神恵内村
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■積丹町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■古平町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■仁木町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■余市町
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　19日朝にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■赤井川村
□暴風雪警報
　19日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■南幌町
□暴風雪警報【発表】
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

■由仁町
□暴風雪警報【発表】
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

■長沼町
□暴風雪警報【発表】
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

■栗山町
□暴風雪警報【発表】
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s

■月形町
□暴風雪警報【発表】
　19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　19日未明
　風向　西
　最大風速　20m/s