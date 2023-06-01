【暴風雪警報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町などに発表 19日02:47時点
気象台は、午前2時47分に、暴風雪警報を夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町に発表しました。
後志地方では19日明け方まで、石狩、空知地方では19日朝まで、暴風雪に警戒してください。後志地方では、19日朝まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□暴風雪警報
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
20日にかけて注意
■小樽市
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■夕張市
□暴風雪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
■岩見沢市
□暴風雪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
■美唄市
□暴風雪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
■江別市
□暴風雪警報
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■三笠市
□暴風雪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
■石狩市
□暴風雪警報
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
■当別町
□暴風雪警報
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
■新篠津村
□暴風雪警報
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
■島牧村
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■寿都町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■黒松内町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■蘭越町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■ニセコ町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■真狩村
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■留寿都村
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■喜茂別町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■京極町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■倶知安町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■共和町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■岩内町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■泊村
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■神恵内村
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■積丹町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■古平町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■仁木町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■余市町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■赤井川村
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■南幌町
□暴風雪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
■由仁町
□暴風雪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
■長沼町
□暴風雪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
■栗山町
□暴風雪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s
■月形町
□暴風雪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
ピーク時間 19日未明
風向 西
最大風速 20m/s