NY株式18日（NY時間12:08）（日本時間02:08）
ダウ平均　　　49869.28（+336.09　+0.68%）
ナスダック　　　22886.17（+307.79　+1.36%）
CME日経平均先物　57640（大証終比：+380　+0.66%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10686.18（+130.01　+1.23%）
独DAX　 25278.21（+279.81　+1.12%）
仏CAC40　 8429.03（+67.57　+0.81%）

米国債利回り
2年債　 　3.455（+0.023）
10年債　 　4.071（+0.013）
30年債　 　4.688（-0.001）
期待インフレ率　 　2.296（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.739（+0.001）
英　国　　4.374（-0.002）
カナダ　　3.218（-0.009）
豪　州　　4.723（+0.039）
日　本　　2.137（+0.011）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.75（+2.42　+3.88%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5021.20（+115.30　+2.35%）

ビットコイン（ドル）
67371.06（-268.43　-0.40%）
（円建・参考値）
1040万5460円（-41459　-0.40%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ