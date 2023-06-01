ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３３６ドル高 ナスダックは１．３％の大幅高
NY株式18日（NY時間12:08）（日本時間02:08）
ダウ平均 49869.28（+336.09 +0.68%）
ナスダック 22886.17（+307.79 +1.36%）
CME日経平均先物 57640（大証終比：+380 +0.66%）
欧州株式18日終値
英FT100 10686.18（+130.01 +1.23%）
独DAX 25278.21（+279.81 +1.12%）
仏CAC40 8429.03（+67.57 +0.81%）
米国債利回り
2年債 3.455（+0.023）
10年債 4.071（+0.013）
30年債 4.688（-0.001）
期待インフレ率 2.296（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.739（+0.001）
英 国 4.374（-0.002）
カナダ 3.218（-0.009）
豪 州 4.723（+0.039）
日 本 2.137（+0.011）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.75（+2.42 +3.88%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5021.20（+115.30 +2.35%）
ビットコイン（ドル）
67371.06（-268.43 -0.40%）
（円建・参考値）
1040万5460円（-41459 -0.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
