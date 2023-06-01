　19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円高の5万7630円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては486.16円高。出来高は6606枚となっている。

　TOPIX先物期近は3836ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.75ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57630　　　　　+370　　　　6606
日経225mini 　　　　　　 57625　　　　　+365　　　137688
TOPIX先物 　　　　　　　　3836　　　　　 +20　　　　9832
JPX日経400先物　　　　　 34680　　　　　+200　　　　 913
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　+2　　　　 324
東証REIT指数先物　　　　1988.5　　　　　　-5　　　　　 1

