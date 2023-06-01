日経225先物：19日2時＝370円高、5万7630円
19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円高の5万7630円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては486.16円高。出来高は6606枚となっている。
TOPIX先物期近は3836ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.75ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57630 +370 6606
日経225mini 57625 +365 137688
TOPIX先物 3836 +20 9832
JPX日経400先物 34680 +200 913
グロース指数先物 751 +2 324
東証REIT指数先物 1988.5 -5 1
株探ニュース
