◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 スピードスケート女子団体追い抜き（2026年2月17日 ミラノ・スピードスケート競技場）

17日の団体追い抜きで、日本女子が3大会連続表彰台となる銅メダルを獲得した。準決勝でオランダに敗れて2大会ぶりの金メダルを逃したが、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明（のあけ）花菜（21＝立大）、佐藤綾乃（29＝ANA）で臨んだ3位決定戦で米国を2分58秒50で下した。高木は夏季を含めた通算メダル数で日本女子最多を更新する10個目となった。

金こそならなかったが、仲間と獲ったメダルが増えた。通算メダルをスピードスケート女子史上単独2位の10に積み上げた高木は「戦う仲間がいなければ到達しえない。10個目をパシュートのメンバーで重ねられてうれしい」と敬意を示した

準決勝から決勝までわずか2時間弱のタイト日程を考慮し、夏場から複数隊列を用意。強豪オランダとの準決勝はわずか0秒11差で敗れたが、堀川に代えて野明を投入した3位決定戦では米国に圧勝。2レースとも先頭で引っ張った高木は「準決勝は私がスピードを落としてしまった。3位決定戦は反省を生かし、自分のできるレース展開をしようと思った」と総力戦を振り返った。

昨夏、オフ期間のオランダ遠征では堀川とアパートで共同生活。ジグソーパズルを2人で完成させるなど絆を深めた。新加入の野明とは事前合宿地のドイツで同部屋となり、重圧を感じる後輩に寄り添った。仲間と過ごした時間が、高木に力をくれた。

3位決定戦のスタート直後に野明にミスが出た。その瞬間、高木と平昌五輪から隊列を組む最後列の佐藤は「待って」と叫んだ。それがなければ、隊列は大きく乱れていた。高木は「（8年前は）ピチピチの若い女子大生だったが、今では後輩を力強く支える頼もしい先輩。安心して後ろを任せられる」と感謝した。

高木は20日（日本時間21日）には大本命の1500メートルが控える。今大会は銅メダル3つ。「銅はもうおなかいっぱい」と本音をのぞかせ「目指すところはずっと変わらない。ただ一点を見つめてレースに挑みたい」。悲願の頂点へ全てをぶつける。