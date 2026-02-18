【阿部晋也 斬る】カーリング女子は17日に1次リーグが行われ、日本代表フォルティウスは開催国イタリアに6―8で惜敗。金メダル獲得を目標に掲げながら、2試合を残して準決勝進出の可能性が消滅した。06年トリノ、10年バンクーバー両五輪で女子日本代表監督を務めた阿部晋也（46＝北海道コンサドーレ札幌）が苦戦の原因を分析した。

上位のチームと比較しても技術面で大きな差はない。それだけに1次リーグ敗退という結果は非常に残念だ。開幕2連敗の後、優勝候補スイスから初勝利を挙げながら、続く米国戦を落とし、流れを変えるチャンスを逃したのが痛かった。

どの試合も勝つ可能性はあった。しかし大事な場面でのミスが響いた。スキップの吉村をはじめ各選手ともショット成功率が低かった。アイスを読み切れなかったことも一因だが、相手に嫌な形をつくられ、プレッシャーがかかった状態で投げさせられ、ウエート（速度）をうまくコントロールできなかったように見えた。

単発ではいいショットもあるが、相手の嫌な形を残すチャンスメークではなく、先手を取られてピンチをしのぐ場面が多かった。成功すれば自分たちの有利な形に変えられるショットを決め切れず、ズルズルと点差を広げられた。

試合運びにも反省点がある。有利な後攻のエンドで失点する「スチール」が7試合で9エンドもあり合計13失点した。スチールは精神的ダメージも大きいし、流れを引き寄せられない。負け越しが決まったカナダ戦では第1エンドで2点を先行しながら、第2エンドで2失点、第3エンドで3点スチールされ相手に主導権を握られた。

五輪は4年に1度の舞台。国を背負うプレッシャーもあったと思う。メダルの可能性はなくなったが、残り試合は自分たちのためにプレーして、この先につながる勝利をつかんでほしい。（06年、10年五輪カーリング女子日本代表監督）