¡Ú¥¹¥¡¼¡Ûº¸ÂÀÚÃÇ´íµ¡¤Î¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥Ü¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈá·à¡Ä¿´¤Î»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿°¦¸¤¤ò»ö¸ÎÍâÆü¤ËË´¤¯¤¹
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò³ê¹ß¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢º¸Âæú¹ü¤ÎÊ£»¨¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥Ü¥ó¡Ê£´£±¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÂç»ö¸Î¤ÎÍâÆü¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿°¦¸¤¥ì¥ª¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ó¤Ï¡Ö¥ì¥ª¤ÏÅ·¹ñ¤ÇÂÔ¤Ä¥ë¡¼¥·¡¼¤È¥Ù¥¢¤Î¤â¤È¤ØÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÉ½Âê¤Ç°¦¸¤¤Î²èÁü¤È¶¦¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤Î¿ôÆü´Ö¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡£Èà¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¤Þ¤À¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä»ä¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿Æü¡¢¥ì¥ª¤â¤Þ¤¿ÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏºÇ¶áÇÙ¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê£±Ç¯È¾Á°¤Ë¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£¤·¤«¤·º£ÅÙ¤Ï¿´Â¡¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Î¶¯¤¤Àº¿À¤Ë¿ÈÂÎ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ö¸Î¤ÎÍâÆü¡¢»ä¤¬ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÃË¤Î»Ò¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡¢»ä¤¬ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤·¤¿£²ÅÙÌÜ¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥½¥Á¸ÞÎØ¤ò´ÑÀï¤¹¤ë»ä¤ò¥½¥Õ¥¡¤Ç»Ù¤¨¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Êú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â°Â¿´´¶¤È°¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££±£³Ç¯´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°¦¸¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö´¶¾ðÅª¤ËÀ°Íý¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âÈà¤Ï±Ê±ó¤Ë»ä¤È¶¦¤Ë¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥·¡¼¤ä¥Ù¥¢¡¢Êì¤äÁÄÉãÊì¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¼º¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬¤â¤¦¶ì¤·¤Þ¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¾¯¤·¤À¤±¿´¤¬°Â¤é¤°¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥ì¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï±Ê±ó¤Ë»ä¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Þ¤¿¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¤¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤À¤í¤¦¡£±Ê±ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡¢»ä¤ÎÂç¤¤Ê»Ò¡×¤Èµ¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂÚºßÃæ¤Ë£´ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë£µÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¡£º¸ÂÀÚÃÇ¤Î²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£