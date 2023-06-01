スノーボード女子スロープスタイル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、初出場の19歳、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で同種目日本勢で初の五輪金メダルを獲得した。村瀬心椛（TOKIOインカラミ）は85.80点で銅メダル。ネット上は日本勢ダブル表彰台の歓喜で沸いた一方、採点基準に困惑の声が広がった。

視聴者が戸惑ったのは各選手への採点だった。

同種目の前回王者で、87.48点で銀だった24歳ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）の2回目のランでは、高さのある技を決めるなどフルメイクしたが、得点は77.61点止まりに。80点台に届かない辛めの採点だった。日本ファンからも「ゾイの点数低くね？」「ゾイさん流石に低すぎる…」と疑問の声が上がった。

ビッグエア金で2冠を狙った村瀬も3回目のラン、4本目のトリックで「フロントサイドトリプルコーク1260」で10点をマークしたが、トップとは2.03点及ばず。完璧な演技に映っただけに、ファンからは驚きの声が広がっていた。

採点に翻弄された視聴者からはX上に「採点競技は難しい」「点数の付け方が謎」「レールでの減点が大きかったのか…」「採点がほんとわからない。スロープスタイルは素人には難しい競技です」との指摘が寄せられていた。

村瀬、サドフスキシノットのランに対する採点には、米放送局「NBC」で解説したスノボ界の重鎮トッド・リチャーズ氏も困惑。怒りの様子で「全く理解できないね。史上最もクレイジーなジャッジだ」「もちろんフカダの滑りを否定するつもりは毛頭ないけれど、ゾイの最後のランに対する採点は、控えめに言っても最悪だ」などと語っていた。



（THE ANSWER編集部）