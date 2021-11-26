◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】女子スロープスタイル決勝が行われ、初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点で同種目日本勢初の金メダルに輝いた。快挙に涙する場面もあった。１９歳４８日での金メダル獲得は、冬季五輪の日本勢で、ショートトラック男子５００メートルで１９９８年長野五輪金の西谷岳文に次ぐ２番目の最年少記録となった。予選７位で通過し、頂点につなげた。今大会日本勢５個目の金メダルとなり、１９９８年長野五輪と並んで過去最多タイとなった。試合後取材に応じた深田の主な一問一答は以下の通り。

＊ ＊ ＊

―今の気持ちは。

「まだ信じられないですし、でも（金メダルを）首にかけた時に重みが伝わって、今まで自分だけじゃなく、周りと一緒にやってきて良かったなと思いました」

―１回目に転倒した後の切り替えは。

「今までのそういう失敗で気負ったり、考えすぎちゃってるところがあったので、逆にそこはすぐ重いものと捉えず、逆にまだチャンスがあるっていう風に考えてやりました」

―君が代が流れた時はどんな思いがあったか。

「日本代表として大会に出られてすごい嬉しいし。この国で生まれてよかったし、本当にみんなに金メダルを見せることができて、すごいうれしいです」

―スロープで金メダル取れたというのは。

「スロープは苦手意識とかもたくさんあったし難しいので。そこで取れたのはすごいうれしいし、ビッグエアで失敗したからこそ、簡単なものじゃなかったからこそ、本当にうれしいです」

―現時点での４年後への思い。

「４年後も４年後で、みんなでプッシュし合って、技も上がっていると思うので。そこでまた自分を超えられるように、ビッグエアもスロープスタイルもどちらもいい結果で終わらせられるように、また練習たくさんしたいと思います」