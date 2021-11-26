◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１７日＝宮下京香】女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝が行われ、村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得。１０日のビッグエア（ＢＡ）ではスノボ女子日本勢初の金メダルを獲得しており、２種目表彰台の快挙を達成した。取材に応じた村瀬の一問一答は以下の通り。

＊ ＊ ＊

―銅メダルだった試合を終えて。

「やっぱり一番最初にやるっていう思いが強くて。あの、バック６だったりバック１２から、今までたくさん回ってきて。スロープスタイルでも、だんだん表彰台に全部乗れるようになってきて。一番トップで居続けたいので、これからもトップで居続けられるように、どんどん下に下がっていかないように、まだまだ私は諦めずに。まだここで置いてきた思いだったり、銅メダルを次の４年後のオリンピックで、トップで居続けながらも、色を変えて金メダルを獲って日本に笑顔で帰りたいって風に思ってます」

―妹・由徠（ゆら）の存在。

「今まで一番近い存在というか一番近くで見てるし、練習してるのも頑張ってるところも見てるので。そんな妹・由徠と一緒に五輪に行くことが夢なので、２人でこれからも諦めずに切磋琢磨して練習をしていきたいなって思ってます。

―深田の金メダルを見て。

「（深田）茉莉もビッグエアで悔しい思いをして、その後、一緒にご飯を食べたりとか、一緒にいた時間があった。その時に茉莉が『大丈夫かな』と言ってたので。お互いに『一緒に頑張ろう、スロープスタイルが次あるから頑張ろう』って話し合ったりとかして。その中でビッグエアがダメだったのに、こうやってスロープスタイルで金メダルまで上げてくるっていうところが本当にすごいし、チームメイトが茉莉でよかったなっていう風に思ってます」