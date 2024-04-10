ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、18球を投じた。打者4人に対し安打性1本、2奪三振の好投を見せ、直球の最速は98マイル（約158キロ）を計測した。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では打者に専念するが、3年ぶりに二刀流で開幕するレギュラーシーズンに向け、順調な調整ぶりをアピールした。

大谷が力を入れて投げるたびに「よいしょっ！」という声が響き渡った。

先頭打者の新加入シアニに中前打こそ打たれたが、続くT・ヘルナンデスをスプリットで遊ゴロ。続くパヘスは内角高めの直球で空振り三振を奪った。最後は新加入のタッカーを内角直球で見逃し三振。タッカーは目慣らしを目的に一度もスイングしなかったが、大谷の球威に驚いた様子で、捕手を務めた2年目のラッシングは「全球種をしっかり制球できていた。狙って空振りも取れ、非常にいい内容」と称えた。

進化の一端が見えたのが大谷の投球フォームだった。テイクバックに入る前の右肩の位置は昨季よりやや低く、その分、左肩の位置は高くなった。体を縦に使う意識が強まり、直球はよりバックスピンが利いた。ラッシングも「フォームは昨季より“クリーン”になっている。体重移動がよりスムーズになっているように見えた」と印象を口にした。

アンドルー・フリードマン編成本部長は「（大谷が）WBCで登板することはない」と明言。その上で「今年も10月まで戦うつもりで、彼には投手として大きな役割を担ってほしい」と続けた。WBCでの勝ち上がり次第だが、同編成本部長は開幕直前の3月22〜24日（日本時間23〜25日）のエンゼルスとのオープン戦で大谷が実戦初登板するプランを披露。「その後、先発ローテーションに入れ、強度を上げていく。昨季とは違った進め方になる」と語った。

大谷は山本とともに早くもサイ・ヤング賞候補に挙がっており、同本部長は「本人もその気だし、彼が何かを目標にするといい結果になる」とニヤリ。右肩上がりならぬ「左肩上がり」で、メジャー9年目のシーズンが幕を開ける。（柳原 直之）