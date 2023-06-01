◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは18日、 女子スロープスタイル決勝で深田茉莉選手が金メダル、村瀬心椛選手が銅メダルのダブル表彰台の快挙を達成。

これで日本勢の金メダルは、1998年の長野大会に並ぶ5個目で過去最多となりました。

大会2日目にスノーボード男子ビッグエアで木村葵来選手が日本勢今大会金メダル1号となると、女子ビッグエアでも村瀬選手が金メダルを獲得。

男子ハーフパイプでは、戸塚優斗選手が金メダル、この日の女子スロープスタイルで深田選手が頂点に立つなど、スノーボードは4つの金メダルで、計9個のメダルを獲得しました。

フィギュアスケートのペアでは、“りくりゅう”こと三浦璃来選手と木原龍一選手の2人が金メダルを獲得。ショートプログラム5位から大逆転劇でした。

大会13日目時点で5個の金メダルは、1998年の長野大会と並び、過去最多。またメダル総数は22個と、前回記録した北京大会の18個をすでに更新しています。