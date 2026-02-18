ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード・スロープスタイルは１８日の女子決勝で１９歳の深田茉莉（ヤマゼン）が３回目で８７・８３点をマークして優勝。

村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）も３位に入り、ビッグエアの金に続く今大会２個目のメダルを獲得。岩渕麗楽（れいら）（バートン）は８位だった。先に行われた男子決勝では、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８２・１３点で銀メダルに輝き、この種目では男女通じて日本勢初のメダルを手にした。木俣椋真（ヤマゼン）は１１位に終わり、男子ビッグエアの銀に続くメダル獲得はならず。蘇翊鳴（中国）が８２・４１点で優勝した。

ニューヒロイン誕生

深田は２回目、通常とは逆のスタンスで背中側に２回転半する「スイッチバック９００」を決め、８５・７０点をマークして暫定首位に立った。さらに同じルーチンで臨んだ３回目、技の難度を３回転半に上げ、鮮やかに着地。８７・８３点を出して金メダルに輝き、「信じられない気持ち」と目を丸くした。

２０２２年北京五輪後に突如現れた１９歳の逸材が、初出場で五輪女王のタイトルを手にした。

１８年平昌（ピョンチャン）五輪。当時１６歳の岩渕麗楽の滑りを岐阜県内のスキー場のテレビで見て、「格好いいなあ」と憧れを抱いた。当時はまだ一般客が滑るような小さい台で遊んでいる程度だったが、１３歳の頃に本格的にビッグエアとスロープスタイルを始めた。

中学２年の時、岩渕を指導する佐藤康弘コーチに出会って競技にのめり込んだ。高校は通信制に進学し、練習施設がある埼玉に移り住んだ。

憧れの「麗楽ちゃん」とともに練習を積む日々。高回転技のコツ、試合前のメンタルの整え方などを吸収しながら急成長した。２２年、１５歳でビッグエアのワールドカップ（Ｗ杯）で初優勝。埼玉に拠点を移して約半年後、競技を本格的に始めてからわずか３年足らずだった。

天性の空中感覚の良さと、高さと飛距離のあるエアが武器。「最高のお手本が身近にいるから頑張れる」と感謝する。岩渕も「信じられない成長スピードで世界のトップレベルまで来た。私も負けられない」と評価する。

「スノーボードをやってきてよかったと心から思えた」。スノーボード界に新たなヒロインが誕生した。（小沢理貴）