¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡ÛèßÀµ»Ì àÁ´¹ñ£²£´¾ìÍ¥½Ðá¤â¼ÍÄø·÷¡Öº£Àá¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯Â¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡ÖÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÇÕ¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡èßÀµ»Ì¡Ê£´£³¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£²£Ò¡¢£´¹æÄú¤â£¶¹æÄú¡¦º´¡¹ÌÚ¹¯¹¬¤ÎÁ°¤Å¤±¤Ç£µ¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¡£¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éº¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯£²ÈÖ¼ê¡£¥¤¥ó¤«¤éÀè¥Þ¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿´ßËÜÍºµ®¤¬£Æ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¡£èß¤¬£±Ãå¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ½éÆü¤«¤é£±¡¢£²¡¢£±Ãå¤È¹¥Áö¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¹¤»¤¿¤ó¤Ç¤³¤³¤Ï¤¤¤¤¡£Ä¾Àþ¤ÏÉáÄÌ¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ì¡¼¥¹¤·¤ä¤¹¤¤´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¡£Ä´À°¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ËËèÆüÈùÄ´À°¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡Ö£²£´¾ì¤Ç¤³¤³¤À¤±Í¥½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¡£º£Àá¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯Â¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£àÁ´¹ñ£²£´¾ìÍ¥½Ðá¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ½Áª¾å°ÌÆÍÇË¤Ç½àÍ¥¹¥ÏÈ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£