¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÂç»³Àé¹¡¡Éüµ¢¸å½é£Ö¤Ø¹¥È¯¿Ê¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ²ó¤Ã¤Æ²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£²Àï¡¦¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¡×¤¬£±£¸Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡Âç»³Àé¹¡Ê£²£´¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï½éÆü£²£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¡££¹£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤Ç¤Ï£¶¥³¡¼¥¹ÌîÅÄÉô¹¨»Ò¤Î¶¯½±¤Ë¶þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢½®Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿¤Ó¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ²ó¤Ã¤Æ²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ·ø¾å°Ì¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Éüµ¢¸å½é£Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£