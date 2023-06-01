きょうのユーロドルはＮＹ時間に入って売りが優勢となっており、１．１８ドル台前半に下落している。ドル高がユーロドルを下押ししているようだ。本日の２１日線が１．１８ドル台半ばに来ており、下放れる展開が見られている。１．１８ドルちょうど付近に強い下値抵抗が観測されており、ブレイクするか注目。一方、ユーロ円はドル円の買戻しに追随し、１８２円台半ばに上昇。１００日線でサポートされており、上昇トレンドに復帰できるか注目される。



本日はラガルドＥＣＢ総裁が任期満了待たずに退任する意向との報道が伝わっていた。任期は来年の１０月に満了する。ラガルド総裁は、マクロン仏大統領とメルツ独首相が次の総裁の選任に動けるよう、来年４月の仏大統領選の前の退任を望んでいるという。仏大統領選の結果で、極右政党の大統領が誕生した場合、人事調整を避けるため、ユーロ圏の各国政府は早期の後任選びに動くと考えられている。後任候補には、シュナーベルＥＣＢ理事（ドイツ）が有力視されているほか、ナーゲル独連銀総裁も意欲を示している。



為替市場では以前から観測は流れていたが、上記の候補者の場合、よりタカ派的なＥＣＢ体制への道を開く可能性はある。ただ、それ自体への本日のユーロの反応は限定的だった。仮に報道が確認されたとしても、市場への影響は大きくはないとの声も聞かれる。なお、ＥＣＢは報道を否定していない。



EUR/USD 1.1824 EUR/JPY 182.53 EUR/GBP 0.8726



