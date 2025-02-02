人気特撮ヒーロー・ウルトラセブンのオープニング曲などを手掛けた作曲家・冬木透さんの“追悼コンサート”が３月１３日（金）に東京・中央区の浜離宮朝日ホールで行われることになった。２０２４年１２月２６日にクリスマスの終わりとともに８９歳で旅立った“ウルトラ音楽の父”。遺（のこ）した珠玉の名曲を後世につないでいくコンサートの第１回公演となる。

冬木透こと本名・蒔田尚昊（まいた・しょうこう）さん逝去から１年が経ち、お別れの会も兼ねた特別公演の開催が決まった。「星になったマエストロへ捧ぐ、一夜限りの調べ」として内容は２部構成になる。第１部では、蒔田さんが長年教鞭（べん）を取った桐朋学園大学音楽学部出身の数名によって結成された「桐柊（とうしゅう）会」メンバーによる「交響詩ウルトラセブン」が演奏される。ピアノ２台の８手連弾に弦楽器とパーカッションを加えた鮮烈な編曲で披露。第２部では、「交響詩ザ☆ウルトラマン」の第２楽章や代表作「ウルトラセブン」の音楽を中心に、冬木音楽の代名詞にもなった各時代の「ワンダバ」がメドレーで奏でられる。

注目は、蒔田さんの晩年の創作活動をともにして支えた作曲家・栗山和樹氏による本公演のための「渾身の新アレンジ」。ドラマや映画音楽を数多く担当してきた編作曲家の手によって、これまでのウルトラ楽曲とはまた異なる、優しくも力強い新たなサウンドと世界観が誕生する。

公演は１９時開演予定。お問合せはヴォートルチケットセンター（０３・５３５５・１２８０）まで。