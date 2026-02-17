今回の【3COINS新作】も可愛いーーッ！ 売り切れ前に欲しい♡「おしゃれアイテム」

トレンド感のある雑貨や小物を、気軽に取り入れたい大人世代おすすめなのが【3COINS（スリーコインズ）】の新作アイテム。今回も思わず「可愛い！」と声が出てしまいそうなラインナップが揃い、日常をさりげなくアップデートしてくれそうです。売り切れ前にチェックしておきたい「おしゃれアイテム」をピックアップして紹介します。

使い勝手がよさそうな2WAYトートバッグ

【3COINS】「2wayトートバッグ」\880（税込）

一見するとシンプルなトートバッグですが、長さ違いのハンドルが付いた2WAY仕様で、肩掛けしたり手で持ったりと使い分けができる優れもの。ナチュラルカラーとブラックのベーシックな色展開は春の装いにもなじみやすく、大人のカジュアルコーデに自然と溶け込んでくれるはず。

バイカラーの財布でさりげなくおしゃれに

【3COINS】「2つ折りバイカラーウォレット」\880（税込）

バイカラーの配色が、さりげなくも上品なおしゃれさを添えてくれそうな2つ折りウォレット。コンパクトながら小銭入れ・札入れ・カードポケットを備えており、見た目以上に収納力がありそうです。小ぶりバッグにも収まりやすいサイズ感なので、荷物をコンパクトにまとめたい日のサブアイテムとしてもおすすめ。4パターンの配色から好みの1点を選べるのも魅力。

コスメをスマートに持ち歩くミニポーチ

【3COINS】「ミニコスメポーチ／and us」\330（税込）

ミニサイズのコスメポーチは、バッグの中をすっきり保ちたい40・50代にうれしい存在。片手に収まりそうなサイズ感ながら5cmのマチ付き。クリアポケットやメッシュポケットが内側に付いており、メイク直しに必要なアイテムを仕分けできます。落ち着いたカラーと丸みのあるフォルムが上品で、大人の持ち物の中で違和感なくなじんでくれそう。

くしゅっとソックスで足元に抜け感を

【3COINS】「アメリブルーズソックス」\330（税込）

くしゅっとしたルーズ感が、シンプルなコーデにやわらかな抜け感を加えてくれそうなソックス。ロゴなども付いておらず、落ち着いたカラー展開なので、大人のカジュアルコーデにも合わせやすそうです。公式サイトによると「伸縮性に優れており、足元にやさしくフィット」するとのことで、プチプラながら履き心地にもこだわっているのは嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N