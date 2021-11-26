◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１８日＝大谷翔太】 １９日の女子フリーに向けた公式練習が本番リンクで行われ、ショートプログラム２位の坂本花織（シスメックス）と、同４位の千葉百音（もね、ＴＯＫＩＯインカラミ）が調整を行った。

フリー「愛の讃歌」をかけた坂本は、冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）から３回転のフリップ、ルッツを着氷。後半のダブルアクセル―３回転トウループ―２回転トウループを降りるなど順調に調整した。千葉も「ロミオとジュリエット」の曲をかけ、冒頭の３回転フリップ―トウループの連続ジャンプから３回転ループなど、７本全てのジャンプを着氷。練習後は中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）もそろって「頑張ります」と笑顔を見せ、練習を引き揚げた。

３大会連続出場で、今季限りでの現役引退を表明している坂本は、フリーが五輪ラストダンス。ＳＰ２位から、２大会連続メダル、そして２００６年トリノ五輪の荒川静香以来となる金メダル獲得を目指す。初五輪の千葉は、４位から逆転の表彰台を狙う。ＳＰ１位の中井を筆頭に、日本女子初の表彰台独占への期待もかかる。