気象台は、午前0時56分に、暴風雪警報を小樽市、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表しました。また波浪警報を小樽市、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・小樽市、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町などに発表 19日00:56時点

後志地方では19日明け方まで、石狩地方では19日明け方から19日朝まで、暴風雪に警戒してください。後志地方では、19日朝まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■札幌市

□暴風雪警報

19日明け方から19日朝にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■小樽市

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■江別市

□暴風雪警報

19日明け方から19日朝にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■石狩市

□暴風雪警報

19日明け方から19日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 16m/s



■当別町

□暴風雪警報

19日明け方から19日朝にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



■新篠津村

□暴風雪警報

19日明け方から19日朝にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



■島牧村

□暴風雪警報

19日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■寿都町

□暴風雪警報

19日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■黒松内町

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■蘭越町

□暴風雪警報

19日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■ニセコ町

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■真狩村

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■留寿都村

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■喜茂別町

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■京極町

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■倶知安町

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■共和町

□暴風雪警報

19日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■岩内町

□暴風雪警報

19日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■泊村

□暴風雪警報

19日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■神恵内村

□暴風雪警報

19日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■積丹町

□暴風雪警報

19日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■古平町

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■仁木町

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■余市町

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 16m/s



□波浪警報【発表】

19日朝にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

19日にかけて注意



■赤井川村

□暴風雪警報【発表】

19日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 16m/s



□なだれ注意報

19日にかけて注意



