【暴風雪警報】北海道・小樽市、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町などに発表 19日00:56時点
気象台は、午前0時56分に、暴風雪警報を小樽市、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表しました。また波浪警報を小樽市、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町に発表しました。
後志地方では19日明け方まで、石狩地方では19日明け方から19日朝まで、暴風雪に警戒してください。後志地方では、19日朝まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□暴風雪警報
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■小樽市
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■江別市
□暴風雪警報
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■石狩市
□暴風雪警報
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 16m/s
■当別町
□暴風雪警報
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
■新篠津村
□暴風雪警報
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
■島牧村
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■寿都町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■黒松内町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■蘭越町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■ニセコ町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■真狩村
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■留寿都村
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■喜茂別町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■京極町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■倶知安町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■共和町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■岩内町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■泊村
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■神恵内村
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■積丹町
□暴風雪警報
19日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■古平町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■仁木町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■余市町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
19日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■赤井川村
□暴風雪警報【発表】
19日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
19日にかけて注意