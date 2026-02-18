日本復帰に注目集まるオナイウ阿道 現地メディアが共演に期待した“Jリーガー”とは？「ファンのお気に入りだった」
マクデブルクは日本時間18日、FWオナイウ阿道の退団を発表した。
1995年生まれで現在30歳のストライカーは、2014年にジェフユナイテッド千葉に加入すると、浦和レッズやレノファ山口FC、大分トリニータを経て20年に横浜F・マリノスでプレイ。翌年にはJ1で20試合12ゴールと活躍すると、21年夏にトゥールーズへ移籍して海外挑戦を果たすと、今季からはブンデス2部のマクデブルクに所属していた。
オナイウの退団にはクラブ専門メディア『magdeburg blau-weiss』も触れており、「日本代表としても3試合に出場した彼はチームにインパクトを残すことができなかった」と記述。加入が夏の移籍マーケット締切直前だったことも前提としつつ「マクデブルクでのチームに馴染むのに苦労しているようだった」と振り返っている。
さらにJリーグの復帰に関しては、2024年までマクデブルクに所属して翌年から川崎フロンターレで輝きを放った伊藤達哉の名を挙げながら、次のように期待を込めた。
「オナイウが日本に帰国してどこかのクラブに入団すれば、マグデブルクの元選手でファンのお気に入りだった伊藤達哉と再会するかもしれない。彼は1年前からJリーグで活躍している」
オナイウと伊藤はドイツでともにプレイしていたわけではないが、マクデブルクのファンからすれば彼らの対決も今季のJリーグで見ものだろう。