◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

大雪により一日延期された女子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、ビッグエア（BA）金メダリストの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。スノーボードで1大会複数メダル獲得は日本初となった。五輪初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）がこの種目日本勢初の金メダルを獲得した。

テレビのインタビューでは涙を流しながら、「2冠、金金を目指していたので、ルーティンができて優勝できたかなと思ったけど、思ったような点数は出ずに、今までで一番いいランを皆さんにお届けできたのはうれしいが、銅は悔しいし、皆さん期待に応えられなかったのがすごく悔しい」と悔しさをあらわにした。

「トゥエルブ（1260）も決まって、絶対にセブン（720）じゃなくてテン（1080）をやって、てっぺん獲ってやろうと思ったけど…。もっと修行しないといけないなと感じた」と言葉を詰まらせながら、ランを振り返った。

BAでは金メダルを獲得。2冠を狙ったSSは銅メダルに終わり、「最初（BA）は凄くうれしくて、（SSは）悔しい感じで終わっちゃったので、次は絶対金、金獲って、この悔しいを思いを次の五輪にぶつけてやろうと思う」と早くも4年後に目を向けた。

予定より一日前倒しで実施された15日のSS予選は2位通過。試技1回目で決勝進出をほぼ確実にし、2回目には決勝を想定したルーティンを試していた。決勝では試技1回目でキャブダブルコーク900などをきっちり決め、79.30点で首位発進。深田に抜かれて迎えた2回目は、技の難度を上げて転倒した。

最後の3回目にフロントサイド・トリプルコーク1260で「10.00点」を叩き出すなど85.80点まで得点を伸ばしたものの、深田には届かず。最後は前回女王サドフスキシノット・ゾイ（24＝ニュージーランド）にもかわされた。目指していた個人2冠はならず、競技後は涙を流したが、表彰台で大会キャラクター「ティナ」を取り落とすとようやく笑みを浮かべた。