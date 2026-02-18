◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】女子スロープスタイル決勝が行われ、初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点で同種目日本勢初の金メダルに輝いた。１９歳４７日での金メダル獲得は、冬季五輪の日本勢で、ショートトラック男子５００メートルで１９９８年長野五輪金の西谷岳文に次ぐ２番目の最年少記録に。女子では最年少記録となった。今大会日本勢５個目の金メダルとなり、１９９８年長野五輪と並んで過去最多となった。

深田はテレビのインタビューで「まだ全然信じられない。スノーボードやってきてよかった、と思えた瞬間でした」と快挙を振り返った。金メダルが決まった瞬間について「自分でも、本当にできるんだな、って…。とりあえず、うれしかったです」と感慨深げに話した。また金メダルについて「すごく重くて…本当に…今までが詰まったような気がします」と感極まった様子も見せ、その価値をかみしめるように言葉をつないだ。さらに支えてくれた周囲に対し「今自分がここに立っていられるのは、みなさんのおかげ、本当に感謝しかないです」と語っていた。