¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡ÛÀî¾å¹ä¤¬£²ÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¡¡À¾»³µ®¹À¤é¸åÇÚ¤Î³èÌö¤¬»É·ã¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡Ö¤«¡¦¤é¤Ã¥¡¼¥Ð¥È¥ë¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Àî¾å¹ä¡Ê£´£´¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬½àÍ¥£±£°£Ò£±ÏÈ¤«¤éÆ¨¤²¤ÆÍ¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤ÎÂ¡¢Ãæ´ÖÂ¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡£²óÅ¾¤ò¾å¤²¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¾¡Àï¤Ø¸þ¤±¡¢½®Â¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶á¶·¤âÁ°ÀáµÜÅç¤ÇÍ¥½Ð£³Ãå¤Ê¤É¥ê¥º¥à¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¸åÇÚ¤ÎÀ¾»³µ®¹À¡¢ÃçÃ«ñ¥¿Î¤é¤Î³èÌö¤â»É·ã¤À¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤¦¤Ò¤È²Ö¡¢¤Õ¤¿²Öºé¤«¤»¤Æ¡¢£Á£±¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï£³ÏÈ¡£¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤¤¤±¤Æ¤ë¤·¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë£Ö¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¡£