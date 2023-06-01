「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は２冠達成とならず、銅メダルとなった。表彰式では涙があふれた。

決勝１回目はトップに立つ７９・３０点をマーク。だが、２回目に深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝に逆転された。２位で迎えた３回目は攻めの滑りフロントサイド・トリプルコーク１２６０、バックサイド１０８０を成功。完璧な内容でガッツポーズを作ったが、８５・８０で、深田に２・０３点及ばなかった。それでも悔しさをこらえ、金メダルで涙する深田を笑顔で抱擁した。

だが、表彰式では涙が一気にあふれた。場内アナウンスに深々と一礼したが、表彰式後も涙が止まらず。「やっぱり、２冠、金金を目指していた。（３回目は）完璧なルーティンができて、優勝できたかなと思ったんですけど…。思ったような点数は出ずに、きょう一番、今までで一番いいランをお届けできたので…。ものすごく嬉しいが銅というのは悔しいですし、期待に応えられず悔しいです」と本音で語った。

３本目は手応えもあり「トゥエルブ（１２６０）も決まって、絶対にセブン（７２０）じゃなくて、絶対に１０（１０８０）をやって、絶対にてっぺんを取ろうと思ったんですが…。もっと修行しないといけないと感じました」と振り返った。堂々の銅メダルだが、「（金メダルで）最初は嬉しくて、悔しい感じで終わったので次は金、金を取って、この悔しい思いを次のオリンピックでぶつけてやろうと思います」と、早くも４年後に視線を向けた。

◆村瀬心椛（むらせ・ここも）２００４年１０月１５日、岐阜県出身。スノーボード好きの両親の影響で４歳から始めた。１８年には全日本選手権スロープスタイルで初優勝。世界ジュニア選手権ではスロープスタイルとビッグエアで２冠に輝いた。１７歳３カ月で出場した２０２２年北京五輪のビッグエアで銅メダルを獲得。冬季五輪の日本勢女子最年少メダリストになった。ＴＯＫＩＯインカラミ所属。身長１５３センチ。