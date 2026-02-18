「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝が金メダルを獲得した。ビッグエア金で２冠を狙った村瀬心椛＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダルとなった。

決勝１回目はジャンプセクションの最初に着地に失敗して転倒。だが、２回目はフロントサイド７２０などを綺麗に決めて８５・７０の高得点をたたき出し、トップに立った。３回目はさらに技の精度を上げ、スイッチバックサイド１２６０を決め、８７・８３のスコアと伸ばした。

２００７年１月１日生まれ。当初は大晦日が予定日だったが、少し遅れて「日の出とともに生まれた」。行事ごとで寺に行った際には住職に「何かすごいことを起こす」と何度も言われてきたという。

愛知県名古屋出身。赤ちゃんの頃から両親に背負われてスキーに触れ、物後ごろついたときには板を履いていた。スノーボードは、兄と姉の影響で７歳から開始。好奇心からゲレンデに設置された小さなジャンプ台などを飛び、自然とビッグエアの道に進んだ。

転機は１４歳の時。９０年代に起こったスノーボードブームの火付け役で、２２年北京五輪金メダルのスー・イーミン（中国）を育てた名伯楽・佐藤康広コーチの指導を受けたこと。「兄と弟と３人で受けた。まっすぐ飛ぶだけなのに３人とも高さが一気に変わった」。衝撃を受け、この人に教わりたいと一念発起。中学２年から佐藤コーチがいる埼玉県にアパートを借り、指導を受けた。

五輪は志したきっかけは１８年平昌五輪。１６歳で出場していた岩渕麗楽を見て、「かっこいい」と憧れた。自身は佐藤コーチの指導を受けながら、１日８時間の猛練習で才能を開。Ｗ杯デビューした２２〜２３シーズンの２戦目で初優勝を飾ると、２５年世界選手権では銅メダル獲得し、世界トップ選手へと成長した。

◆深田茉莉（ふかだ・まり）２００７年１月１日生まれ、愛知県みよし市出身。１３歳で本格的に競技を始め、１５歳でＷ杯ビッグエアで初出場初優勝。ヤマゼン所属。