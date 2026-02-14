３月の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に向けて宮崎市で行われている日本代表「侍ジャパン」の事前合宿は１８日、投手と打者が実戦形式で対戦する「ライブＢＰ」が初めて行われた。

打者ではＷＢＣ初代表の小園（広島）と前回大会で主力だった近藤（ソフトバンク）が安打を放ち、状態の良さをアピールした。

ライブＢＰでは、今大会で採用される「ピッチクロック」を想定して場内にタイマーが表示された。投球間の時間を制限する新ルールは投手にはもちろん、打者への影響も小さくない。昨季パ・リーグ首位打者の牧原大（ソフトバンク）が「準備する時間がなかった」と苦戦する一方で、昨年のセ首位打者の小園が対応力の高さを示した。

隅田（西武）の浮いたフォークを最初のスイングで中前にはじき返し、ファンの拍手を誘った。ピッチクロックは打者にも時間制限があり、残り８秒までに打席で構えなければ１ストライクが宣告されるが、「早く構えるしかないし、あまり気にしていない」と小園。ピッチクロックが採用された昨秋の韓国戦でも経験済みとあって、しっかり順応してみせた。

リーグが異なるため普段は対戦が少ない左腕の隅田に対し、果敢に仕掛けた姿勢を高く買ったのは、２０１３、１７年のＷＢＣに出場した松田野手総合コーチ。国際大会は積極性も大事な要素といい、「次々に投手が代わるから、ゆっくり（球を）見ていたら終わってしまう。とにかく甘い球を前に飛ばすこと。小園は面白い」と評価した。

遊撃のポジションは前回優勝メンバーの源田（西武）との争い。「少ないチャンスをものにしたい」と貪欲にアピールする２５歳の左打者に刺激を受けたのか、源田は室内練習場に残ってバットを振り込み、この日は最後に球場を出た。アピールの場となる２２、２３日のソフトバンクとの壮行試合に向け、競争が本格化してきた。（財津翔）

◇

ライブＢＰに登板した隅田は、打者４人に対して被安打２、１四球と課題を残した。変化球の制球力が今ひとつで、投球間の時間を制限する「ピッチクロック」への対応もあってか投球のリズムも単調だった。本番は約２週間後に迫っており、「もっと状態を上げていかないといけない」と危機感をあらわにしていた。