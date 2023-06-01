高市首相は第2次内閣発足後の会見で、来年度予算案の年度内成立に向けた決意を示しました。

高市首相「政策の実現に向け、政府与党一丸となって、ギアをさらに上げてまいります。国民生活に支障が生じないように今後、与党とも相談をし、野党の皆さまにもご協力お願いしながら、令和8年度予算と今年度末までに成立が必要な法案の年度内の成立を目指してまいりたいと思っております」

一方で、高市首相は自民党が衆議院で3分の2を超える議席を獲得したことについて、「大きな権力、白紙委任状を得たという方もいるが、そのようなつもりは全くない」と述べた上で、「政策実現に前向きな野党にも協力をお願いし、さまざまな声に謙虚に真摯に耳を傾ける」と強調しました。

また、与党が公約に掲げた飲食料品の消費税率を2年間ゼロとする方針をめぐっては、超党派の「国民会議」で、消費減税と、その後に移行を目指す「給付付き税額控除」の制度設計を「同時並行で議論していく」と表明しました。さらに、憲法改正については、改正実現に向けた意欲を改めて示しました。

高市首相「各会派のお考えも、私も憲法調査会のメンバーでありましたけれど、かなり熟してきた部分があると感じておりました。各会派のご協力も得ながら、少しでも早く改正案を発議して、国民投票につながっていく環境をつくっていけるように、自民党としては粘り強く取り組んでまいりたい」

高市首相は第2次内閣の閣僚らについて、「すでに全速力で政権実現にまい進してくれている」として全員を再任しました。20日には国会で施政方針演説が行われ、各党の代表質問を経て、来年度予算案の審議が始まることになります。