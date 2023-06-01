ミラノ・コルティナオリンピックの開会式をめぐり、ロシア人女性がウクライナ選手団の先導役を務めたことが話題になっています。ロシア人女性は侵攻に反対の立場で、「ウクライナの側に立ちたかった」と思いを語っています。

AP通信によりますと、今月6日に行われたミラノ・コルティナオリンピックの開会式をめぐり、ウクライナ選手団が入場する際に、プラカードを持って先導役を務めたのは、ボランティアのロシア人女性だったということです。

この女性は、ミラノに14年住んでいる建築家のアナスタシア・クチェロワさんで、自らウクライナ選手団の先導を希望したといいます。

クチェロワさんはAP通信のインタビューに対し、「2014年のロシアによるクリミア併合以来、自国の行動を支持していない」と明かした上で、「ウクライナの側に立ちたかった」と思いを語りました。

クチェロワさんは国籍を明かさなかったものの、ウクライナの選手は出身地を察してロシア語で話しかけてきたということです。

入場の際には歓声があがり、「選手たちの自由への意志や五輪の舞台にたどり着いた勇気を大観衆が認めている」と感じたといい、サングラスの奥で涙を流したと当時の心境を明かしました。