汎用的なスタンドが欲しいな、と思ったのがきっかけでした。普段使っているスマートフォンだけでなく、持ち歩いているタブレット端末やニンテンドーSwitchなどを、たとえば入ったカフェの机や自宅のテーブルの上に気軽に立てかけて、文章を書いたり動画を鑑賞したり、遊んだりしたいと考えたのです。

個々の端末にスタンド付きのカバーなどの製品があるのは分かっていますが、そういった製品は大抵、立てかけられる角度が固定だったり、端末を充電しながら使うのに不向きだったりする上に、機器が嵩張ってしまいます。

できれば自由に角度をつけたり、充電しながら端末を使った上で、端末はできるだけ何も装着しない状態にしておきたい。さらにスタンドはカードサイズくらいで、持ち運びも気軽にしたい。そんなワガママな要求に対応するスタンドはあるかしらと探していたところ、ちょうど良い感じの製品に行き当たったので、ご紹介させてください。

JSAUXというブランドの携帯スマホスタンド。同様の形状のスタンドは検索するとたくさん出てきます。

大きさはほぼカードサイズ。ただ厚みがあるのでお財布等には入りません。

外側の枠と内側の板を、支点を軸に折りたためる構造になっています

筆者が購入したのは、JSAUXというブランドの携帯スマホスタンド。カードサイズで金属製のスタンド本体はなかなかに合理的な機構になっており、外側の枠部分と内側の板部分を「く」の字に折りたたむことによってスタンドとして使用できる構造になっています。言葉で説明するのは難しいので画像をご覧いただければと思います。

ほぼ寝ているような角度にすることもできます。

垂直に近い角度にすることも。外出先では椅子と机の高さが変わるので、角度が無段階に付けられるのはとても助かります。

縦置きにした端末を充電しながら使えるのも嬉しいポイント。

垂直に近い角度から、ほぼ寝ているも同然の角度まで調節できるほか、立てかける端末が少し高い位置で支えられる形になるので、スマートフォンを縦置きしたときに下部から充電コネクタを差し込めるのは便利です。また意外と締め付けがしっかりしていて、多少大きなタブレットを立てかけても、重さに負けてへたり込んでしまうことはありませんでした。

意外としっかりしているので重くて大きい端末でもタブレット程度なら平気です。これはiPad Pro 13inchを載せてみたところ。

底面に余裕があるので、割と厚みのある端末でも支えられます。

携帯ゲーム機を載せても余裕です。こちらはニンテンドーSwitch LITE。

PS Portal を載せてみました。割と重たいのですが余裕でした。

前述の通り、カードサイズなのでカバンの中にこれ一つ放り込んでおくだけでOK。耐久性もありそうですし、これで1000円ちょっとというのですから、もう一つ買っておこうかなとも思っています。ちなみに、同様の形状・機構のスタンドは、Amazonなどで検索すると複数見つかるので、お好みの色やデザイン（あるいは価格）のものをお選びいただくのがよろしいかと存じます。

製品名 購入場所 価格 JSAUX 携帯スマホスタンド Amazon 1299円