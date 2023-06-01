◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

スノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、深田茉莉選手が金メダル、村瀬心椛選手が銅メダルを獲得。日本勢が頂点を競いあった戦いの中で、ハイパフォーマンスを出し合ったライバルたちが“ハグ”でたたえあいました。

1回目でビッグエアとの2冠を狙う村瀬選手が79.30でトップに立てば、深田選手が2回目で85.70を出し、トップに浮上。日本勢がワンツーで3回目を迎えます。

3回目では、深田選手がさらに得点を伸ばし、87.83をマーク。さらにあとを滑る村瀬選手も完璧に滑りきり、深田選手には届きませんでしたが、85.80の得点を記録。この時点で3位だったドイツのアニカ・モルガン選手や深田選手と抱擁を交わし、健闘をたたえあいます。

そして、最後の滑走者であるニュージーランドのゾイ・サドフスキシノット選手も完璧な滑りを披露し、2位に入る87.48をマーク。深田選手や村瀬選手、モルガン選手も拍手でたたえ、3回目で記録を伸ばし合ったライバルたちが次々に熱いハグをみせました。

▽結果金 深田茉莉 87.83銀 ゾイ・サドフスキシノット(ニュージーランド) 87.48銅 村瀬心椛 85.80