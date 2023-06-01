【G18CQB ストックセット スライドヘヴィウェイト】 2月19日 再販 価格：38,060円

KSCは、ガスブローバック「G18CQB ストックセット スライドヘヴィウェイト」再生産分を2月19日に発売する。価格は38,060円。

本商品は、グロックが開発したハンドガン「G18マシンピストル」に「M93R用フォールディングストック」を合体させた、ミニマムサイズのCQBウェポンが精密に再現されたガスガン。セミオートの精密射撃からフルオートの弾幕まで抜群の安定性を発揮する。

HW製のスライドは、モダナイズドカスタム系の「トライアークタイプ」が再現され、前方の追加セレーションによってストックを構えたままスムーズなスライド操作が可能。さらにゴールドカラーのアウターバレルを装備するオフェンシブなパッケージで、別売りのロングマガジンなどを組み合わせれば、そのポテンシャルをさらに向上させることができる。

「G18CQB ストックセット スライドヘヴィウェイト」

・重量：725g（ストック装着時1,130g）

・全長：202mm（ストック装着時536mm）

・装弾数：23発

・発射モード：セミ/フルオート

