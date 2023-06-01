【P3 ドゥルガーII 軽装 Ver.】 2月19日 発売 価格：14,300円

コトブキヤは、プラモデル「P3 ドゥルガーII 軽装 Ver.」を2月19日に発売する。価格は14,300円。

本商品は「フレームアームズ・ガール」より「ドゥルガーII 軽装 Ver.」を塗装組み立て済みプラモデル「P3（PRE-PAINTED PRE-ASSEMBLED PLAMODEL）」シリーズで立体化したもの。専用武器として「ハジット」が付属し、各部可動と合わせて様々なアクションポーズを取ることができる。

コトブキヤプラモデルのデコレーションマスターをベースに商品化され、4種類のタンポ印刷済みの顔パーツ「癒し笑顔」、「ドヤ顔」、「ふくれっ面顔」、「焦り顔」が付属する。

PVC製の球体関節版の手首が左右それぞれ5種付属。PVC製の手首となっており、既存M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズの武装を持たせることもできる。

また、コトブキヤショップで購入すると、限定特典として「ヘルライネ」が付属する。

「P3 ドゥルガーII 軽装 Ver.」

サイズ：全高 約150mm

素材：PS・PE・ABS・POM・PVC（非フタル酸）

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。