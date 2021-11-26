◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１８日＝大谷翔太】 １９日の女子フリーに向けた前日練習が本番リンクで行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の１７歳・中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が調整を行った。

フリープログラム「Ｗｈａｔ ａ Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ」の曲をかけ、ジャンプは跳ばなかったが滑りを確認。曲かけ後、３回転ルッツ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―ダブルアクセルの連続ジャンプ、３回転ルッツ―トウループの連続ジャンプなどを降りた。武器のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）にはやや苦戦したが、練習後は笑顔で会場を引きあげた。

五輪デビューとなった１７日のＳＰでは、日本女子４人目となるトリプルアクセルを成功させて７８・７１点の自己ベストをマーク。堂々のトップ通過を果たした。勝負のフリーは１９日（日本時間２０日）。優勝なら２００６年トリノ五輪の荒川静香以来、日本女子２人目。表彰台に立てば、憧れの浅田真央さんの１９歳を超え、日本女子最年少でのメダル獲得となる。