◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】女子スロープスタイル決勝が行われ、初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点で同種目日本勢初の金メダルに輝いた。１９歳４８日での金メダル獲得は、冬季五輪の日本勢で、ショートトラック男子５００メートルで１９９８年長野五輪金の西谷岳文に次ぐ２番目の最年少記録となった。予選７位で通過し、頂点につなげた。今大会日本勢５個目の金メダルとなり、１９９８年長野五輪と並んで過去最多タイとなった。

◇深田 茉莉（ふかだ・まり）

▽生まれとサイズ ２００７年１月１日生まれ。愛知・みよし市出身。１９歳。身長１５７センチ。

▽競技歴と学歴 幼少時はスキーに励み、７歳の時、兄・渚さんの影響でスノーボードを始める。転機は１３歳。佐藤コーチと出会い、本格的に競技を始め、愛知から埼玉の練習施設に通った。高校は通信制にして埼玉に拠点を移し、２２年１２月、１５歳の時に初出場したＢＡのＷ杯で初優勝。スロープスタイル（ＳＳ）と合わせ、Ｗ杯通算４勝。２５年世界選手権でＢＡ銅、ＳＳ４位。愛知・椙山女学園中―通信制のＳ高卒。

▽家族構成 両親と３歳上の兄・渚さんと姉が双子で、５歳下の弟がいる４人きょうだいの３番目。

▽好物 兄が作ったチキンのトマト煮。