「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝が金メダルを獲得した。ビッグエア金で２冠を狙った村瀬心椛＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダルとなった。

深田の決勝１回目はジャンプセクションの最初に着地に失敗して転倒。だが、２回目はフロントサイド７２０などを綺麗に決めて８５・７０の高得点をたたき出し、トップに立った。３回目はさらに技の精度を上げ、スイッチバックサイド１２６０を決め、８７・８３のスコアと伸ばした。

深田は村瀬心椛が金メダルに輝いたビッグエアは９位に終わった。「（五輪は）他の大会と違って、重圧もあった。４年に１度の特別感があった。ここで決めきれるような選手になりたい。いい学びになった」と課題を口にしていたが、ここ一番で会心の滑りを見せた。

◆深田茉莉（ふかだ・まり）２００７年１月１日生まれ、愛知県みよし市出身。１３歳で本格的に競技を始め、１５歳でＷ杯ビッグエアで初出場初優勝。ヤマゼン所属。