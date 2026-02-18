「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は２冠達成とならず、銅メダルとなった。表彰式で後は悔し涙が止まらなかった。

決勝１回目はトップに立つ７９・３０点をマーク。だが、２回目に深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝に逆転された。２位で迎えた３回目はフロントサイド・トリプルコーク１２６０、バックサイド１０８０を決めるなど攻めの滑り。完璧な内容でガッツポーズを作ったが、８５・８０で深田に２・０３点及ばなかった。得点表示後、金メダルで涙する深田を抱擁した。

２２年北京五輪で銅メダルだったビッグエアで今大会、女子日本勢初となる金メダルを獲得した。スロープスタイルでは今季Ｗ杯のスイス大会で優勝、米国大会で３位。「２冠は大きな夢。スロープスタイルは自分の個性や表現したい滑りを出せる競技だと思う。ビッグエアとは違ったスロープスタイルの良さを、滑りで表現したい」と話していた。

同一五輪の２冠となればスピードスケートの高木菜那、競泳の大橋悠依以来、史上３人目。歴史的偉業へ挑戦した滑りで、世界のファンは魅了した。

だが、村瀬は「やっぱり２冠、金金を目指していた。完璧なルーティンができて、優勝できたかなと思ったんですけど…。思ったような点数は出ずにきょう一番、今までで一番いいランをお届けできたので…。ものすごく嬉しいが銅というのは悔しいですし、期待に応えられず悔しいです」と悔し涙が止まらず。

３本目は手応えもあり、「トゥエルブ（１２６０）も決まって、絶対にセブン（７２０）じゃなくて、絶対に１０（１０８０）をやって、絶対にてっぺんを取ろうと思ったんですが…。もっと修行しないといけないと感じました」と負けん気の強さがにじみ出た。堂々の銅メダルだが、「（金メダルで）最初は嬉しくて、悔しい感じで終わったので次は金、金を取って、この悔しい思いを次のオリンピックでぶつけてやろうと思います」と、先を見据えた。

◆村瀬心椛（むらせ・ここも）２００４年１０月１５日、岐阜県出身。スノーボード好きの両親の影響で４歳から始めた。１８年には全日本選手権スロープスタイルで初優勝。世界ジュニア選手権ではスロープスタイルとビッグエアで２冠に輝いた。１７歳３カ月で出場した２０２２年北京五輪のビッグエアで銅メダルを獲得。冬季五輪の日本勢女子最年少メダリストになった。ＴＯＫＩＯインカラミ所属。身長１５３センチ。