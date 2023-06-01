■ミラノ・コルティナオリンピック™ スノーボード女子スロープスタイル決勝（18日、リビーニョ）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！

スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、初出場の19歳・深田茉莉（YAMAZEN）が87.83点で金メダルの快挙。冬季オリンピック女子では、日本史上最年少となる金メダリストとなった。

女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）は、3回目で渾身のランも、85.80点で銅メダル。冬季オリンピック日本勢史上初となる個人種目2冠は惜しくも叶わなかった。

予選を7位で通過した深田は決勝1回目では転倒も、2回目で落ち着いたランをみせ85.70点で暫定トップに。3回目ではさらに難易度を上げ、87.83点の高得点。採点で10点満点の項目もあった。最終滑走者で連覇狙うS.S.ゾイ（24、ニュージーランド）が渾身のランで87.48点と執念をみせたが、僅差で深田が逃げ切った。

この日、女子の前に男子のスロープスタイル決勝も行われ、長谷川帝勝（20、TOKIOインカラミ）が同種目日本勢初の表彰台入りとなる銀メダルを獲得。深田の金メダルにより、日本は今大会5個目の金で、冬季最多の長野五輪に並んだ。さらに村瀬の銅も加わり、冬季五輪過去最多を更新する22個目のメダルに。大躍進のスノーボード陣はこの大会で通算9個目のメダルを手にした。

女子スロープスタイルは日本勢3人が決勝に進み、前回大会同種目5位の岩渕麗楽（24、BURTON）は52.11点（3回目）で8位入賞だった。

表彰式を終えた深田は「まだ全然信じられない。でも本当にここまでやってきてよかったなって、本当に心から思えた瞬間でした」と歓喜の金を振り返った。実際に金メダルを手にし「すごく重くて、もう本当に今までが詰まったような気がします」と思いを口にした。

【スノーボード女子スロープスタイル結果】

金）深田茉莉 87.83点

銀）ゾイ・サドフスキ シノット（ニュージーランド）87.48点

銅）村瀬心椛 85.80点

8位）岩渕麗楽 52.11点